13 июня, 09:42

В Подмосковье с помощью малой авиации разложили около 200 тыс. вакцин от бешенства

Препарат безвреден для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Около 200 тыс. доз вакцин от бешенства разложила Госветслужба Московской области на территории региона с помощью средств малой авиации, сообщила во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В регионе с помощью средств малой авиации разложено около 200 тыс. доз вакцины от бешенства. Она безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных, даже поедание нескольких таких брикетов-приманок с вакциной не повредит животному. Всего в этом году в регионе силами специалистов Госветслужбы Подмосковья разложат более 1,2 млн таких брикетов", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

В министерстве уточнили, что Госветслужба Московской области ежегодно раскладывает вакцину для диких плотоядных животных в лесных угодьях и труднодоступных местах. Препарат спрятан в съедобный брикет-приманку бурого цвета.

Отмечается, что благодаря принятым мерам профилактики за последние пять лет в регионе фиксируется значительное снижение количества случаев бешенства животных. 

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