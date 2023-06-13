13 июня, 09:36

Вакансии агентства "Россия - страна возможностей" разместят на портале "Работа России"

Роструд и кадровое агентство платформы подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роструд и кадровое агентство президентской платформы "Россия - страна возможностей" подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время раздел с вакансиями от кадрового агентства появится на портале "Работа России", сообщили во вторник в пресс-службе Роструда.

"В ближайшее время мы планируем начать размещение вакансий, которые находятся в работе кадрового агентства. Это станет еще одним инструментом поиска квалифицированных соискателей со всей страны. Кроме того, портал ориентирован на поиск вакансий с поддержкой при переезде из региона в регион, здесь собрана информация по программам переквалификации и многие другие полезные для наших граждан материалы. Поэтому считаем важным, чтобы там присутствовали еще и конкурентные вакансии от государственных компаний", - цитируют в сообщении заместителя генерального директора и руководителя кадрового агентства президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексея Первенцева.

Отмечается, что также соглашением предусмотрено взаимодействие в части подбора кадров, выработке предложений по улучшению корпоративных стандартов и передовых кадровых практик. Например, специалисты кадрового агентства президентской платформы будут оказывать содействие в поиске специалистов для команды Роструда.

"Соглашением также предусмотрен обмен информацией о наиболее востребованных профессиях и квалификациях, вакансиях, размещенных работодателями на "Работе России", что позволит повысить качество образовательных курсов и программ, предлагаемых кадровой платформой "Россия - страна возможностей", с учетом имеющихся потребностей на рынке труда", - приводят в сообщении слова заместителя руководителя Роструда Яна Талбацкого. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация