Вакансии агентства "Россия - страна возможностей" разместят на портале "Работа России"

Роструд и кадровое агентство платформы подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роструд и кадровое агентство президентской платформы "Россия - страна возможностей" подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время раздел с вакансиями от кадрового агентства появится на портале "Работа России", сообщили во вторник в пресс-службе Роструда.

"В ближайшее время мы планируем начать размещение вакансий, которые находятся в работе кадрового агентства. Это станет еще одним инструментом поиска квалифицированных соискателей со всей страны. Кроме того, портал ориентирован на поиск вакансий с поддержкой при переезде из региона в регион, здесь собрана информация по программам переквалификации и многие другие полезные для наших граждан материалы. Поэтому считаем важным, чтобы там присутствовали еще и конкурентные вакансии от государственных компаний", - цитируют в сообщении заместителя генерального директора и руководителя кадрового агентства президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексея Первенцева.

Отмечается, что также соглашением предусмотрено взаимодействие в части подбора кадров, выработке предложений по улучшению корпоративных стандартов и передовых кадровых практик. Например, специалисты кадрового агентства президентской платформы будут оказывать содействие в поиске специалистов для команды Роструда.

"Соглашением также предусмотрен обмен информацией о наиболее востребованных профессиях и квалификациях, вакансиях, размещенных работодателями на "Работе России", что позволит повысить качество образовательных курсов и программ, предлагаемых кадровой платформой "Россия - страна возможностей", с учетом имеющихся потребностей на рынке труда", - приводят в сообщении слова заместителя руководителя Роструда Яна Талбацкого.