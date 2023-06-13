Жители Москвы могут проверить состояние щитовидной железы в павильонах "Здоровая Москва"

Павильоны в парках и скверах работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Необъяснимые изменения веса, усталость и повышенная нервозность могут быть симптомами, связанными с заболеваниями щитовидной железы, ее состояние можно проверить в павильонах "Здоровая Москва", сообщил ТАСС главный внештатный специалист эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов.

"Проблемы со щитовидной железой могут быть неочевидны, поскольку симптомы часто маскируются под другие состояния. Однако есть ключевые признаки, на которые следует обратить внимание. Например, необъяснимые изменения веса могут указывать на гиперактивность <...> или недостаточную активность щитовидной железы, которая проявляется в прибавке массы тела. <...> Важно помнить, что эти симптомы могут быть связаны и с другими состояниями, поэтому если вы испытываете один или несколько из них, важно обратиться к врачу. Диагностировать заболевания щитовидной железы можно по результатам гормонального исследования <...> А сделать это можно в любом павильоне "Здоровая Москва" без записи и бесплатно", - сказал Анциферов.

По его словам, усталость, слабость, замедленный пульс и чувство холода могут быть признаками недостаточности функции щитовидной железы, это состояние называется гипотиреоз. С ним также могут быть связаны сухость кожи, выпадение волос, замедление речи, заторможенность, а также нарушения менструального цикла у женщин. Повышенная нервозность, тахикардия, чувство жара, дрожь в руках или во всем теле могут указывать на избыточную функцию щитовидной железы.

Павильоны ждут посетителей с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Они расположены в парках и скверах, в них работают кондиционеры и установлены кулеры с питьевой водой. В расширенную программу проекта "Здоровая Москва" входят более 10 исследований, направленных на выявление рисков развития сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых патологий и других заболеваний.

"Каждому посетителю подбирают программу обследования, которая учитывает пол, возраст, семейный анамнез, наличие вредных привычек и другие аспекты. После прохождения диспансеризации результаты исследований, протоколы осмотров и заключения врачей будут также доступны пациентам в их электронных медицинских картах. Найти ближайший павильон и изучить полный перечень исследований можно на сайте городского департамента здравоохранения", - отметили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Проект "Здоровая Москва" соответствует целям и задачам национального проекта "Здравоохранение" и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.