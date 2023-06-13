Фестиваль документального кино о СВО пройдет в России с июля по декабрь

Он стартует 12 июля в Краснодаре

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", посвященный специальной военной операции (СВО), пройдет в семи городах России с июля по декабрь 2023 года. Он стартует 12 июля в Краснодаре, сообщают во вторник организаторы.

"Телеканал RT проведет первый международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" в семи городах России. С июля по декабрь 2023 года жители Краснодара, Казани, Иркутска, Санкт-Петербурга, Волгограда, Курска и Грозного смогут увидеть документальные фильмы о героях специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Фестиваль откроется в Краснодаре 12 июля премьерной картиной военного документалиста Клима Поплавского о работе российских журналистов на передовой. "В каждом городе будут представлены лучшие фильмы официальной программы кинофестиваля, прошедшего в Москве. Среди них - первая часть цикла "Военкоры", кинолетопись Артема Сомова о работе журналистов Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина. Фильм-лауреат фестиваля документального кино "Россия" "Призраки. Солдаты забытой войны" Макса Фадеева и Сергея Белоуса - о бойцах и командирах легендарного батальона "Призрак", которые несколько лет держали линию фронта поселка Донецкого", - отмечают организаторы.

На фестивале также представят фильмы "Освобождение" Андрея Медведева о том, как российские военные с войсками ДНР и ЛНР освобождают города, "Донбасс. Поэтому я здесь" Татьяны Борщ о том, как иностранные журналисты рискуют жизнью ради своих репортажей, "Мирные" Регины Ореховой о жителях Мариуполя и другие картины.