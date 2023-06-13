В Астраханской области 13 и 14 июня ожидается 40-градусная жара

Осадки не прогнозируют

АСТРАХАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о жаре до 40 градусов в Астраханской области 13 и 14 июня распространила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По данным Астраханского ЦГМС, днем 13 и 14 июня в Астраханской области ожидается сильная жара плюс 40 градусов", - говорится в сообщении ведомства.

В регионе 13 июня температура воздуха составляет плюс 38 градусов, местами выше плюс 40 градусов, наблюдается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с.