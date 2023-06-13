Под Миланом проходит прощание с Сильвио Берлускони

Доступ на территорию виллы политика разрешен только его родным и близким

АРКОРЕ /область Ломбардия, Италия/, 13 июня. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Церемония прощания с бывшим премьер-министром, сенатором республики Сильвио Берлускони проходит на вилле политика "Сан-Мартино" в населенном пункте Аркоре, который находится примерно в 20 км к северу от Милана. Доступ на территорию разрешен только родным и близким политика.

В целях сохранения общественного порядка было принято решение отменить церемонию прощания в студиях телекомпании семьи Берлускони Mediaset, однако она будет вести прямое включение с церемонии похорон, которая пройдет в среду в Кафедральном соборе Милана в присутствии президента Италии Серджо Маттареллы.

Рядом с ограждением, несмотря на проливной дождь, собрались десятки итальянских и иностранных журналистов. Доступ на территорию резиденции политика контролируют представители сил охраны правопорядка. Рядом с виллой образовался стихийный мемориал - букеты цветов, флаги партии политика "Вперед, Италия", шарфы болельщиков клубов "Милан" и "Монца", владельцем которых был политик в разное время, а также плакаты с надписями: "Прощай, Сильвио", "Спасибо за энтузиазм, который ты нам подарил". К личной вилле Берлускони продолжают нести цветы.

Обстановка в стране

Во всех государственных и дипломатических учреждениях Италии приспущены флаги. Фактически приостановлена деятельность парламента, членом которого Берлускони стал вновь после последних выборов в сентябре прошлого года. Отменены все запланированные мероприятия премьер-министра Джорджи Мелони. Среди них - заседание Верховного совета по обороне, которое проходит под председательством президента с участием ключевых министров и которое было запланировано на вторник. В среду, в день похорон в стране объявлен траур. В течение дня в Аркоре ожидаются и сама Мелони, и вице-премьер, и глава МИД Антонио Таяни, ближайший соратник Берлускони и вице-председатель его партии. Он прервал свой визит в Вашингтон, начавшийся в понедельник, сократив программу, чтобы вернуться к прощанию. Скорее всего, отдать дань памяти экс-премьеру прибудет и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, передает канал RAI News-24.

Берлускони умер 12 июня на 87-м году жизни в миланской больнице "Сан-Раффаэле", где находился с 9 июня. В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии.