В Подмосковье выделили 18 млрд рублей на закупку новых автобусов в 2023 году

Новые транспортные средства оснащены видеокамерами, системами климат-контроля, валидаторами для бесконтактной оплаты

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Порядка 18 млрд рублей предусмотрели в бюджете Московской области в текущем году на обновление автобусного парка. Всего в 2023 году планируется приобрести почти 1,4 тыс. автобусов, сообщила во вторник пресс-служба Мособлдумы.

"В этом году мы предусмотрели в нашем бюджете средства на обновление автобусного парка. Так, на эти цели выделено 18 млрд рублей на 1,3 тыс. новых автобуса, из них 944 уже закуплены", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он добавил, что также в этом году регион дополнительно закупит более 110 автобусов за счет федерального бюджета. На эти цели будет предоставлено около 1,5 млрд рублей.

"О важности регулярного обновления автобусного парка рассказал губернатор региона в своем обращении. Так, он отметил, что на линии работает каждый день более 8 тыс. автобусов, за три года было обновлено 2 тыс. машин и эта работа будет продолжаться", - отметил Брынцалов.

Также он подчеркнул, что новые автобусы отвечают всем современным требованиям и стандартам, обеспечивающим комфорт и безопасность пассажиров. "Они оснащены видеокамерами, системами климат-контроля, валидаторами для бесконтактной оплаты", - заключил председатель облдумы.