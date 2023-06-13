В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Температура воздуха опустится до минус 2 градусов

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Понижение температуры до 2 градусов мороза прогнозируется в отдельных районах Челябинской области в среду, региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение.

"14 июня в отдельных районах Челябинской области - заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

С конца мая в большинстве районов Челябинской области стояла аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, термометры показывали свыше 30 градусов тепла.

Отмечается, что вместе с тем 14-16 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).