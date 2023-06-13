13 июня, 10:02

На Кубани обнаружили останки 292 жителей, казненных в годы Великой Отечественной войны

Поисковые работы на этой территории проводятся с 2008 года

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Поисковики в Краснодарском крае в рамках проекта "Без срока давности" обнаружили на Таманском полуострове останки 292 человек на месте массового захоронения мирных жителей, казненных оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале регионального отделения "Поискового движения России" в Краснодарском крае.

"10-12 июня кубанские поисковики в рамках проекта "Без срока давности" провели поисково-эксгумационные работы в Темрюкском районе на месте массового захоронения мирных жителей, казненных фашистами во время оккупации. За три дня работы поисковики подняли останки 23-х человек. Поисковые работы на этой территории проводятся с 2008 года. Всего на сегодняшний день кубанские поисковики эксгумировали здесь останки 292 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в основном обнаружены останки стариков, женщин и детей. В раскопках были задействованы 50 человек. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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