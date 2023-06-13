Фестиваль "Ретрорейс" состоится в Москве 9 июля

Центром мероприятия станет выставка экспонатов музея, на которой также можно будет увидеть экспонаты приглашенных автоклубов, реставрационных мастерских и частных коллекционеров

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Музей транспорта Москвы проведет фестиваль "Ретрорейс" 9 июля на Воробьевых горах. Под открытым небом можно будет увидеть городской транспорт и автомобили 1970-1980 годов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе музея.

"9 июля Музей транспорта Москвы проведет свой ежегодный [второй] городской фестиваль "Ретрорейс". Площадкой фестиваля снова станут Воробьевы горы с видом на здание Московского государственного университета и смотровой площадкой. В этом году Музей транспорта Москвы познакомит посетителей с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970-80-х годов. Мероприятие приурочено ко Дню московского транспорта", - значится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, центром фестиваля станет выставка экспонатов музея, где можно будет увидеть, например, ЗиЛ-158, который послужил отправной точкой для создания ЛиАЗ-677 - самого популярного городского автобуса в мире, или редкий экспонат - тротуароуборочную машину "ТУМ-975", которая приводила в порядок улицы и дворы Москвы до конца 1970-х годов. Как и в прошлом году, свою технику на фестивале представят приглашенные автоклубы, реставрационные мастерские, частные коллекционеры и музеи-партнеры.

Гостей фестиваля также ждет выставка экспонатов приглашенных автоклубов, экскурсионные туры по экспозиции, знаменитая гаражная ярмарка-распродажа "Ленинградский ГаражСейл", турнир по домино, гонки на педальных машинках Музея автомобильных историй и выездной лекторий Музея транспорта Москвы. В рамках мероприятия состоится любимое большое авторалли "На семи холмах" при поддержке комитета классических автомобилей "Российская автомобильная Федерация".

"Для удобства гостей фестиваля предусмотрен трансфер на двух ретроавтобусах, курсирующих по маршруту "метро "Университет" - смотровая площадка - метро "Университет". Еще один ретроавтобус будет возить посетителей по специальному экскурсионному маршруту. Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации на сайте Музея транспорта Москвы", - заключили в пресс-службе.