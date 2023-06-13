Собянин: парк электробусов в Москве к концу 2024 года удвоится и достигнет 2,2 тыс. штук

Для этого планируется расширить сеть ультрабыстрых зарядных станций - в Москве их будет свыше 380

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Количество московских электробусов к концу 2024 года возрастет более чем вдвое и достигнет 2,2 тыс.. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас на улицах города курсирует 1 тыс. электробусов. Планируем в ближайшие годы увеличить их число больше чем в два раза - до 2,2 тыс. Для этого расширим сеть ультрабыстрых зарядных станций - до конца 2024 года в Москве их будет свыше 380. 94 станции подключим в этом году по 12 адресам", - написал мэр.

Он уточнил, что дополнительные электробусы будут поставлять ПАО "Камаз" и "Группа ГАЗ". Контракты с ними уже подписаны.