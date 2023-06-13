Матвиенко отметила потенциал Курской области

По словам председателя Совета Федерации, он основан на богатой истории и народных традициях

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме ко Дню образования Курской области отметила широкие перспективы и потенциал региона, основанный на богатой истории и народных традициях.

"Сегодня Курская область продолжает развиваться: большое внимание уделяется поддержке предпринимательства, созданию преференций для инвесторов, совершенствованию социальной инфраструктуры, а также экологической повестке. Но не забывают здесь и о народной самобытной культуре: почти в каждом районе области можно найти мастеров - хранителей ремесел, которые неравнодушны к делу своих предков, стремятся передать молодежи уникальные знания и умения. <...> Перед регионом открыты широкие перспективы, и я уверена, что его потенциал, основанный на богатой и славной истории, будет укрепляться и эффективно реализовываться", - говорится в поздравительной телеграмме на имя губернатора Курской области Романа Старовойта и председателя Курской областной думы Юрия Амерева.

Матвиенко также отметила, что в советские годы на территории Курской области построили крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, определившие вектор дальнейшего социально-экономического развития региона, сыгравшие большую роль в годы Великой Отечественной войны. Война стала особой вехой в летописи региона, который бережно относится и к своим ратным традициям, подчеркнула сенатор.

"В этом году исполняется 80 лет со дня битвы на Курской дуге, имевшей колоссальное историческое значение для всего мира. Мы отдаем дань доброй памяти выдающимся людям этой земли, чьи мужество и героизм навсегда в наших сердцах", - добавила Матвиенко.