Матвиенко отметила индустриальный и научно-образовательный потенциал Воронежской области

Председатель Совета Федерации поздравила жителей с 89-й годовщиной со дня образования региона

ВОРОНЕЖ, 13 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Воронежской области с 89-й годовщиной со дня образования региона и отметила ее индустриальный и научно-образовательный потенциал.

"Воронежская область, обладающая значительным индустриальным, научно-образовательным и транспортно-логистическим потенциалом, играет важную роль в системе межхозяйственных связей нашего государства, - отмечается в телеграмме, направленной во вторник губернатору Воронежской области Александру Гусеву и спикеру областной Думы Владимиру Нетесову. - В летописи этой земли немало героических страниц, имен ее выдающихся сынов и дочерей, бесконечно преданных Родине, верных своему долгу и призванию".

В памяти навсегда останутся "совершенные в тяжелейшие военные годы подвиги доктора Р. М. Мухиной, отказавшейся от эвакуации и до последнего вздоха спасавшей жизни людей в подпольном госпитале, не по годам отважных защитников Отечества - юной зенитчицы Л. В. Рябцевой и пионера Андрюши Санникова", подчеркнула спикер.

Матвиенко добавила, что сегодня Воронежская область поступательно развивается. "Здесь реализуются значимые проекты в промышленном и агропромышленном комплексах, успешно функционируют выпускающие востребованную продукцию предприятия, на высоком уровне находится инвестиционная и инновационная активность", - подчеркнула она.

Спикер отметила, что власти Воронежской области многое делают для модернизации социальной инфраструктуры, поддержки перспективных предпринимательских инициатив.