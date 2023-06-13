В Британии начались публичные слушания по вопросу эффективности противодействия COVID-19

Во время слушаний, которые продлятся до 2026 года, будут опрошены свидетели, а общественности предоставят документы следствия

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Публичные слушания в рамках общественного расследования готовности и эффективности действий правительства по противодействию пандемии COVID-19 начались во вторник в британской столице. Об этом сообщила газета The Times.

Председательствующая на слушаниях Хезер Халлетт, бывшая судья Апелляционного суда, заявила, что ее основная задача - "определить, был ли зафиксированный уровень ущерба неизбежным, или же все можно было сделать лучше". Во время слушаний, которые продлятся до 2026 года, будут опрошены свидетели, а общественности предоставят документы следствия.

По словам Халлетт, планируется рассмотреть несколько "блоков вопросов". Первый из них касается готовности британских властей к пандемии. На осень намечен анализ решений, принятых Лондоном по борьбе с заболеванием в Великобритании в целом и ее отдельных регионах. Затем будут затронуты такие проблемы, как влияние коронавируса на национальную службу здравоохранения, последствия вакцинации и закупка препаратов.

Жертвами коронавируса в Соединенном Королевстве стали около 220 тыс. человек. Число выявленных случаев инфицирования превысило 22 млн. В июле прошлого года каждый 30-й взрослый в Англии и Уэльсе, 25-й в Северной Ирландии и 18-й в Шотландии был инфицирован тем или иным штаммом коронавируса.

При этом все ограничения, введенные в стране из-за пандемии, были окончательно отменены в апреле прошлого года.