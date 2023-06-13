Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнили на 40%

Большую часть этих объектов построили частные инвесторы и девелоперы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Почти 30 различных объектов образования построены в Москве с начала 2023 года, план выполнен примерно на 40%. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всего на этот год в столице запланирован ввод в эксплуатацию порядка 60 объектов образования. На сегодня за счет средств бюджета и частных инвестиций уже завершено возведение 28 школ, детских садов и учебных корпусов для колледжей и лицеев", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

По словам заммэра, большую часть этих объектов построили частные инвесторы и девелоперы. "Город возводит школы и детские сады в уже сложившихся районах для улучшения обеспеченности москвичей местами в образовательных учреждениях, а в новых формируемых кварталах строительство инфраструктуры берет на себя бизнес", - пояснил он.

Глава строительного комплекса подчеркнул, что для самих застройщиков возведение качественной инфраструктуры, в том числе образовательной давно перестало быть обременением, а является конкурентным преимуществом.