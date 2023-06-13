Власти Москвы рассказали о ходе строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро

По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на объекте завершаются земляные и монолитные работы, осуществляется обратная засыпка котлована, ведется монтаж электрического кабеля, трубопроводов и систем вентиляции

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Готовность станции "Новаторская" Троицкой линии московского метрополитена оценивается в 75%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На станции "Новаторская" Троицкой линии метрополитена завершаются земляные и монолитные работы, осуществляется обратная засыпка котлована, ведется монтаж электрического кабеля, трубопроводов и систем вентиляции", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

По его словам, на станции также идет архитектурная отделка служебных помещений и пассажирской зоны. "Станция "Новаторская" Троицкой ветки станет пересадочной на одноименную платформу Большой кольцевой линии метро, поэтому при отделке платформы используются аналогичные материалы и схожая цветовая гамма", - пояснил заммэра.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (группа компаний "Мосинжпроект" - генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов добавил, что, в частности, сейчас ведется монтаж подсистем на путевой стене для дальнейшего размещения панелей из алюминия и триплекса оранжевого и черного цветов. "Одновременно выполнено устройство подсистем потолка - установлены первые оранжевые алюминиевые кессоны, в которых планируется размещение осветительных приборов", - уточнил он.

Глава компании отметил, что на полу платформенного участка уложен гранит, а колонны облицованы мрамором. Кроме того, в составе станционного комплекса "Новаторская" Троицкой линии метро после завершения проходки оборотных тупиков продолжаются работы по устройству верхнего строения пути.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток - около 100 тыс. человек в сутки. Около новых станций проживает примерно 1 млн человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся, заключили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.