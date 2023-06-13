Госдума вводит скидку на штраф за неоплату проезда по платной региональной дороге

Она составит 50%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в I чтении законопроект о возможности уплаты со скидкой 50% штрафа за неоплаченный проезд по платной региональной, межмуниципальной или местной дороге.

Инициативу внесло в Госдуму правительство РФ 9 марта. Статью 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), в которой закреплена возможность оплаты штрафа со скидкой в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления о нарушении некоторых пунктов ПДД, предлагается дополнить положением о неоплаченном проезде по платным дорогам нефедерального значения.

Скидка будет предусмотрена при быстрой оплате штрафа за несоблюдение "порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения" или их участкам.