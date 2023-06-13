Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара и Баку "порядком задержались с этим"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Турция и Азербайджан создадут совместный университет, сообщил во вторник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Баку со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, где он находится с официальным визитом.

"Одним из конкретных шагов, которые мы предпринимаем по итогам визита, это скорейшее создание совместного университета. Мы уже порядком задержались с этим. Наши азербайджанские братья, как и наша молодежь, будут иметь возможность получить образование в Азербайджане", - сказал Эрдоган.

Азербайджан стал второй страной, которую Эрдоган посетил после победы на президентских выборах в мае. В понедельник он побывал с визитом на не признанном международным сообществом Северном Кипре.