Путин подписал закон о гуманизации условий содержания под стражей

Нормы в частности увеличивают с трех до четырех лет возраст детей, которые могут находиться вместе с матерью, отбывающей наказание в виде лишения свободы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию уголовно-исполнительной системы. Документ опубликован.

Новые нормы вносят несколько изменений в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) РФ. В частности, увеличивают с трех до четырех лет возраст детей, которые могут находиться вместе с матерью, отбывающей наказание в виде лишения свободы. Такие дети, согласно российскому законодательству, проживают в доме ребенка исправительного учреждения либо в следственном изоляторе. Принятый закон, как отмечается в сопроводительных документах, будет способствовать сохранению у женщин, отбывающих наказание или ожидающих приговора, родственных связей с детьми.

Кроме того, предусматривается возможность размещения осужденных к принудительным работам не только в общежитиях, но и в мобильных зданиях и сооружениях, отвечающих требованиям законодательства. Норма площади таких помещений не может быть менее 5 кв. м (ранее - не менее 4 кв. м) в расчете на одного осужденного. При этом осужденные не смогут покидать их в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации исправительного центра.

Также устанавливается возможность использования в СИЗО для предупреждения побегов и других преступлений аудиовизуальных, электронных и иных средств записи. Перечень таких средств установит правительство РФ, а порядок их применения - Минюст России. При этом администрация учреждения должна будет под расписку уведомить подозреваемых и обвиняемых о видеосъемке или аудиозаписи

Дисциплинарные комиссии

Кроме того, закон вводит институт дисциплинарной комиссии исправительных учреждений. Они будут участвовать в решении вопросов применения к осужденным мер взыскания, перевода осужденных из одних условий отбывания наказания в другие.

Также документ изменяет порядок снятия взысканий с осужденного. Его теперь перестанут признавать злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания он не подвергнут новому, это будет учитываться при смягчении неотбытой части наказания. Кроме того, предусматривается повышение с учетом уровня инфляции денежной суммы, которую разрешается иметь осужденным для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости.

Как отмечается в сопроводительных документах, новые нормы позволят расширить уровень гарантий осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.