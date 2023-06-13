13 июня, 11:39

Совершение преступления полицейским исключили из перечня отягчающих обстоятельств

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому совершение умышленного преступления сотрудником органов внутренних дел больше не будет считаться обстоятельством, отягчающим наказание. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание).

Как отмечал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, эта норма принималась "на злобу дня", когда сотрудник полиции расстрелял людей в супермаркете. Новым законом устранена фактическая дискриминация полицейских по сравнению с сотрудниками других правоохранительных органов в случае совершения ими умышленного преступления. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКлишас, Андрей Александрович
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