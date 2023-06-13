Свыше 16 тыс. подростков смогут трудоустроиться летом на работу в Подмосковье

С начала летнего сезона в регионе уже нашли подработку около 5 тыс. молодых людей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 16 тыс. подростков смогут на лето найти подработку в Московской области. С начала летнего сезона уже трудоустроились около 5 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, сообщила во вторник пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Подработку на лето могут найти молодые люди от 14 до 18 лет. Это поможет им получить новый опыт работы и познакомиться с различными профессиями. Всего за лето будут трудоустроены свыше 16 тыс. подростков", - привели в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

В министерстве уточнили, что с каждым несовершеннолетним заключается трудовой договор и вносится запись в трудовую книжку. При этом подросток дополнительно получает от центра занятости материальную поддержку в размере 2 250 рублей.

Так, по словам министра, с начала летнего сезона работу уже нашли около 5 тыс. человек. Лидерами по количеству трудоустроенных несовершеннолетних граждан являются Ступино, Кашира и Зарайск.