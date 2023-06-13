В Подмосковье увеличат выплату на школьную форму для многодетных семей с низкими доходами

Размер выплаты будет увеличен до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Проживающие в Московской области многодетные семьи с низкими доходами в этом году смогут получить выплату в размере до 10 тыс. рублей на школьную форму, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Мы стараемся поддержать многодетные семьи Подмосковья и в этом году по решению губернатора для многодетных семей с низкими доходами размер выплаты на школьную форму будет увеличен до 10 тыс. рублей", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Как добавили в пресс-службе, выплату в увеличенном размере получат семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи. Кроме того, одним из условий является обучение ребенка в подмосковной школе.

"Получение выплаты мы сделали максимально удобным и простым, родители получат ее в августе проактивно. Прошлая выплата на школьную форму для многодетных также сохранена. Недавно мы расширили перечень льгот для многодетных - ввели бесплатную парковку", - добавила Каклюгина.