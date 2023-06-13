В новых регионах запретят работу частной охраны без российской лицензии

Заменить удостоверение частного охранника, выданное на Украине, в Донецкой или Луганской народных республиках, россияне смогут бесплатно в течение 45 дней, начиная с 13 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий вести в новых регионах частную охранную деятельность без российской лицензии. Соответствующий документ опубликован.

Речь идет как о частных охранниках, так и о предприятиях. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня, однако данная норма начнет действовать через 45 дней. За это время заменить удостоверение частного охранника, выданное на Украине, в Донецкой или Луганской народных республиках, граждане РФ смогут бесплатно.

Помимо этого, закон определяет правовой статус государственного унитарного предприятия "Центр специального назначения "Охрана" Запорожской области. Среди его функций - защита жизни и здоровья людей, охрана имущества и различных объектов, включая здания государственных и муниципальных властей, образовательные учреждения, критическую инфраструктуру, стратегические предприятия. Центр может заниматься охраной общественного порядка, в том числе на избирательных участках во время выборов и референдумов. Он может выполнять и другие задачи, возложенные на него руководством Запорожской области.

Власти региона также могут получать отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия и патроны к нему и передавать их "Охране". На работников центра распространяются нормы, установленные для ведомственной охраны. У них есть право на ношение и хранение оружия при наличии соответствующих удостоверений.

Центр будет действовать таким образом в течение переходного периода - он установлен в новых регионах РФ до 1 января 2026 года. В течение месяца с момента его окончания оружие и патроны, находящиеся у "Охраны", должны быть сданы.