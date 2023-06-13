Дума приняла в I чтении проект о блокировке сайтов по сбору средств на нужды ВСУ

Генпрокурор РФ и его заместители получат полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации.

Документ был внесен на рассмотрение палаты в сентябре прошлого года депутатами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В частности, законопроект вводит ограничительные меры для информационных ресурсов, содержащих предложения "о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования".

Генеральный прокурор РФ и его заместители получат полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций. Как отмечали авторы инициативы, новые нормы "позволят оперативно блокировать призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации".

Как отметил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комиссия установила "многочисленные факты, когда зарубежные СМИ и неправительственные организации, в том числе признанные нежелательными на территории России, распространяют информацию с предложениями о финансировании ВСУ и инструкции, как якобы безопасно можно перевести деньги украинским фондам и организациям". "Их конечные получатели - боевики и нацисты. А те, кто переводят им деньги, фактически оплачивают убийство наших солдат и офицеров, мирных жителей Донбасса и других приграничных регионов", - подчеркнул Пискарев в своем телеграм-канале во вторник.

Он также напомнил, что Уголовный кодекс РФ уже содержит запрет на финансирование противника, соответствующие нормы прописаны в статье УК РФ 275 (государственная измена), которая предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.