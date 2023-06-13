"ВКонтакте" и "Смешарики" запускают приложение к 20-летию мультсериала

В нем можно будет посмотреть все выпуски сериала и короткие ролики, а также послушать аудиосказки, подкасты и музыку

"ВКонтакте" и "Смешарики" запускают приложение "СмешАпп" к 20-летию анимационного сериала. В приложении пользователям будут доступны все выпуски сериала, короткие ролики, аудиосказки, музыка и подкасты, а также игры и конкурсы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе соцсети.

"Освоиться в познавательных мини-играх поможет энергичный Крош, мудрая Совунья расскажет о подкастах, музыкальных подборках и ремиксах, хозяйственный Копатыч покажет все любимые и новые выпуски сериала, рассудительный Ёжик проведёт экскурсию по магазину подарков, а эрудированный Лосяш расскажет интересные факты дня и все последние новости из жизни героев Ромашковой долины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В приложении также можно будет получить новости и анонсы о сериале. Кроме того, в ближайшее время сервис планирует запустить магазин мерча и сувениров.

Герои сериала также появятся в наборе стикеров "ВКонтакте".