Детей на уроки физкультуры будут допускать при наличии медсправки

Согласно подписанному президентом РФ законом, устанавливается обязанность школ обеспечивать организацию оказания первой помощи детям

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры только при наличии справки, выданной по результатам профосмотра. Соответствующий документ опубликован.

В частности, закон "Об образовании в РФ" дополняется новым положением, согласно которому "до занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся".

Одновременно с этим устанавливается обязанность школ обеспечивать организацию оказания первой помощи детям. Оказывать первую помощь, по новым правилам, смогут учителя и иные лица при наличии соответствующей подготовки.

В пояснительной записке к закону обращается внимание на рост "числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства". В связи с этим, указано в сопроводительных материалах, остро стоит вопрос о возможности оказания работниками школ первой помощи детям до прибытия врачей.