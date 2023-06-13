Путин подписал закон, определяющий случаи изъятия загранпаспорта

В частности, такой документ становится недействительным, если он был утрачен, срок его действия истек, владелец изменил личные данные - такие как имя, пол, дата или место рождения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который утверждает основания для признания некоторых загранпаспортов недействительными. Соответствующий документ опубликован.

Инициатива была внесена в Госдуму правительством РФ 12 августа 2021 года.

Как отмечалось в сопроводительных документах, она позволит "устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц".

Почему загранпаспорт может стать недействительным

Речь в новом законе идет как об обычных заграничных, так и о дипломатических или служебных паспортах. В частности, такой документ становится недействительным, если он был утрачен, срок его действия истек, владелец изменил личные данные - такие как имя, пол, дата или место рождения. Также он перестает действовать в случае смерти гражданина.

Если гражданин, право которого на выезд из РФ ограничено, не передал паспорт на хранение в нужное ведомство, документ также могут аннулировать. Речь идет о людях, допущенных к сведениям особой важности и секретности - их удостоверения личности сдаются на хранение до окончания срока действия или до снятий ограничений. Служебный или дипломатический паспорт могут признать недействительным, если он без уважительных причин не возвращен в течение пяти рабочих дней после командировки.

Кроме того, паспорт может быть аннулирован в случаях, когда человек не забрал его в течение трех лет со дня оформления; когда пограничниками или иными властями он признан непригодным для дальнейшего использования; когда его владелец перестал быть гражданином РФ. Это же касается ситуаций, когда удостоверение было оформлено на утраченном или похищенном бланке, либо же на основании поддельных документов или недостоверных сведений.

За что могут изъять паспорт

Кроме того, документ устанавливает и основания, при которых паспорт может быть изъят. В том числе - когда есть подозрения, что он содержит недостоверные сведения, оформлен на основании подложных документов или признан непригодным. Также удостоверение могут изымать, когда оно предъявляется не владельцем. Среди других оснований - невозврат паспорта после командировки или несдача на хранение, прекращение гражданства.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.