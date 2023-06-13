Дети из коренных малочисленных народов смогут учиться в местах проживания

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока смогут получить дошкольное и начальное образование в местах проживания. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Устанавливать особенности их обучения будет Министерство просвещения РФ. Член комитета Совета Федерации по образованию Римма Галушина отмечала, что ранее порядок получения образования детьми из кочевых народов регулировался на региональном уровне.

К коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока относятся 40 народов, в частности, эскимосы, чукчи, алеуты, ненцы и другие.