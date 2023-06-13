В России установили предельные сроки расследования дел с истекшим сроком давности

При расследовании преступлений небольшой тяжести этот срок не может превышать два месяца, преступлений средней тяжести - три месяца, тяжких и особо тяжких преступлений - 12 месяцев

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельные сроки следствия после отказа подозреваемого или обвиняемого прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности. Документ опубликован.

Принятый закон был разработан в целях реализации постановления Конституционного суда России, который признал не соответствующими конституции положения Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, позволяющие бессрочно продолжать уголовное преследование после истечения на досудебной стадии срока давности привлечения к уголовной ответственности, если подозреваемый или обвиняемый возражал в момент истечения этого срока против прекращения уголовного преследования по такому нереабилитирующему основанию.

Новые нормы устанавливают предельные сроки следствия после истечения давности уголовного преследования. Так, при расследовании преступлений небольшой тяжести этот срок не может превышать два месяца, преступлений средней тяжести - три месяца, тяжких и особо тяжких преступлений - 12 месяцев. Если в установленные сроки дело не передано в суд или не прекращено по иному основанию, то оно подлежит прекращению в связи с непричастностью лица к совершению преступления.

Кроме того, закон устанавливает, что задержание подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, по которому истекли сроки давности, а также применение к нему меры пресечения допускается только в отношении деяний, за которые предусмотрены наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.