В России запустили первую в мире платформу по постковидной реабилитации

Для каждого пользователя сайта и приложения после прохождения короткого опросного листа формируется индивидуальный модульный видеокурс

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Команда медиков и специалистов под руководством главного врача московской больницы "Коммунарка" Дениса Проценко подготовили комплексный онлайн-курс для пациентов, переболевших COVID-19 и другими тяжелыми вирусными инфекциями. Об этом сообщили организаторы платформы послевыписки.рф.

"В России создана первая в мире экспертная платформа, призванная помочь пациентам вернуть доковидное качество жизни. Первым этапом проекта послевыписки.рф, популярно рассказывающим о реабилитации, стал курс видеолекций и практикумов для перенесших COVID-19 и схожие инфекционные заболевания. Экспертная платформа послевыписки.рф - результат работы большой команды профессоров, докторов и кандидатов медицинских наук, специалистов, которых собрал для проекта главный врач многопрофильного клинического центра "Коммунарка", Герой Труда России Денис Проценко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постковидный синдром проявляется очень по-разному, поэтому в проекте собрана экспертиза пульмонолога, кардиолога, дерматолога, психиатра, невролога, гастроэнтеролога, сомнолога, реабилитолога, нейропсихолога и других. Каждому пользователю сайта и приложения после прохождения короткого опросного листа формируется индивидуальный модульный видеокурс с учетом беспокоящих именно этого пользователя симптомов. Кроме видеокурсов, сайт и приложение включают в себя огромный массив полезных материалов, библиотеку знаний с умным поиском, ответы на часто задаваемые вопросы, практикумы, памятки "не забыть спросить у врача на очном приеме" и памятки об элементарной начальной самодиагностике.

Проект будет полезен не только людям, переболевшим COVID-19, но и всем, кто заботится о своем здоровье, подчеркнули организаторы.

"Несмотря на то что мы прошли острую стадию пандемии, история с COVID-19 еще далеко не закончилась. В первую очередь речь идет о серьезных последствиях для пациента. По статистике, чаще всего вирус прицельно бьет по сердечно-сосудистой системе человека. Поэтому так важна масштабная программа диспансеризации и реабилитации тех, кто столкнулся с коронавирусом. послевыписки.рф - это настоящая рука помощи людям, переболевшим коронавирусом, а также тем, кто столкнулся со сходными осложнениями после перенесенных заболеваний", - сказал Проценко.

Приложение послевыписки.рф уже доступно для скачивания на устройства на Google Play и Rustore. Новости, интересную информацию о проекте, личные истории прохождения практикумов пациентов со всей России можно найти на одноименном сайте, а также в официальных группах во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на платформе "Дзен".