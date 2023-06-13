13 июня, 11:49

У киберпреступников будут конфисковывать незаконно полученное имущество

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений. Документ опубликован.

Принятый закон дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ положением, расширяющим перечень преступлений, в связи с совершением которых имущество может быть конфисковано. Теперь к числу таких преступлений относится создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, а также нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации.

Кроме того, конфискация предусмотрена за неправомерный доступ к компьютерной информации, если преступление повлекло крупный ущерб, было совершено из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения. Изъятие имущества и денег будет грозить и в случае тяжких последствий от совершенного преступления или появления угрозы их наступления.

Как отмечали авторы инициативы, необходимость принятия закона была обусловлена в том числе данными МВД за 2021 год, согласно которым каждое четвертое преступление было совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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