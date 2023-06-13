Более 21 тыс. жителей белгородского приграничья получили гуманитарную помощь за неделю

Пункты выдачи расположены во дворце спорта "Космос" и в культурном центре "Октябрь"

БЕЛГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Свыше 21 тыс. жителей приграничных районов Белгородской области, которые были эвакуированы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили гуманитарную помощь в двух центрах выдачи - во дворце спорта "Космос", крупнейшем пункте города, и в культурном центре "Октябрь". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города Белгорода.

"С момента открытия пунктов выдачи гуманитарной помощи (6 июня - прим. ТАСС) продуктовые наборы и наборы бытовой химии получили во дворце спорта "Космос" около 14 тыс. человек и 7,3 тыс. человек в культурном центре "Октябрь", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регион поступили крупные партии грузов из республик Ингушетия, Кабардино-Балкария и Мордовия, а также из Запорожской, Кировской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского и Пермского краев. "Свежие фрукты, крупы, сахар, консервы и другие продовольственные товары передадим жителям Шебекинского и Грайворонского округов", - отметил губернатор.

В настоящее время в Белгороде работают четыре пункта выдачи гуманитарной помощи - в Центре молодежных инициатив, в культурном центре "Октябрь", в торговом центре "Пять звезд" и во дворце спорта "Космос". В воскресенье и понедельник они приостанавливали свою работу для разгрузки и сортировки товаров. Со вторника они работают в обычном режиме.