Военные пенсионеры новых регионов будут получать выплаты по российским стандартам

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому военные пенсионеры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут получать выплаты по российским стандартам. Соответствующий документ опубликован.

Действие закона распространяется на граждан, которые ранее получали выплаты по правовым актам Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Новые нормы коснутся также пенсионеров, которым положены военные пенсии и которые до дня принятия новых регионов в состав РФ покинули их, "в том числе через территории третьих государств".

С 1 июля 2023 года обратиться за выплатами могут жители, проходившие военную и приравненную к ней службу, а также члены их семей, которые постоянно проживали в новых регионах страны по состоянию на 30 сентября 2022 года.

Претендовать на получение выплат смогут и пенсионеры, проходившие службу в воинских и других формированиях и органах Донецкой Народной Республики после 7 апреля 2014 года, Луганской Народной Республики - после 27 апреля 2014 года, Запорожской или Херсонской областей - после 24 февраля 2022 года и уволенные с такой службы. Военные пенсии предусмотрены также для членов семей таких бойцов, в том числе - погибших в период прохождения службы в новых регионах России. Уточняется, что нормы не коснутся лиц, проходивших с 11 мая 2014 года военную и приравненную к ней службу в составе Вооруженных сил Украины и других ее воинских формирований, в том числе в составе подразделений Национальной гвардии Украины, а также в составе органов, воинских формирований и учреждений Службы безопасности Украины. Эти граждане будут получать выплаты в соответствии с законом "О страховых выплатах".

Кроме того, закон устанавливает переходный период до 1 января 2026 года. В течение этого времени силовые ведомства, осуществляющие выплаты пенсий военным пенсионерам, должны урегулировать вопросы принятия данных лиц на пенсионное обеспечение.