13 июня, 12:03

Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации

Владимир Гердо/ ТАСС
Валдис Пельш
© Владимир Гердо/ ТАСС

По словам телеведущего, он проходит плановое обследование

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое обследование в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского перед экспедицией в горы. У него все в порядке, сообщил он ТАСС во вторник.

Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация о госпитализации Пельша в отделение сложных нарушений ритма сердца.

"Все в порядке, я на плановом обследовании в институте Вишневского. У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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