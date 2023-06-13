13 июня, 12:03

Около 3,5 млн пассажиров воспользовались поездами ЦППК с 10 по 12 июня

Самым популярным стало Ярославское направление

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в минувшие выходные и День России 10-12 июня перевезли почти 3,5 млн пассажиров. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"На длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, поезда компании перевезли 3,48 млн пассажиров. Самым популярным направлением стало Ярославское - по нему было совершено 688,9 тыс. поездок. Далее следуют Казанское и Курское направления - 562,4 тыс. и 391 тыс. соответственно", - значится в сообщении.

Больше всего пассажиров ЦППК перевезла 10 июня - в первый из трех выходных было совершено 1,31 млн поездок.

"Чтобы людям было удобнее спланировать выходные, компания совместно с МЖД скорректировала график движения поездов на всех направлениях. Также на Курском, Павелецком и Казанском направлениях были назначены дополнительные экспрессы. Поезда ЦППК - удобный способ путешествовать по Подмосковью и открывать для себя красоту регионов, избегая пробок", - заключили в пресс-службе. 

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