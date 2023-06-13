В детском лагере под Тверью расформировали смену из-за кишечной инфекции

Губернатор региона Игорь Руденя также поручил дополнительно проверить качество продукции, поставляемой во все оздоровительные детские лагеря

ТВЕРЬ, 13 июня. /ТАСС/. Признаки острой кишечной инфекции выявлены у 11 детей и вожатого в детском оздоровительном лагере "Ромашка", расположенном в Калининском районе Тверской области. Первая смена лагеря расформирована, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Игорь Руденя поручил Министерству образования Тверской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора провести комплексную проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в лагере "Ромашка", где у 11 детей и вожатого были зафиксированы признаки острой кишечной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по итогам проверки в отношении должностных лиц, ответственных за организацию работы лагеря, будут приняты кадровые решения.

Отмечается, что на территории лагеря проведена санобработка помещений и пищеблока, сотрудниками Роспотребнадзора взяты и переданы на анализ пробы для определения возбудителя заболевания, также в лагере заменили поставщика питания. Кроме этого, надзорный орган выдал предписание о приостановке работы лагеря: 12 июня первая смена была расформирована.

"За всеми детьми организовано профилактическое медицинское наблюдение, на территории лагеря в усиленном режиме проводятся работы по дезинфекции для того, чтобы 22 июня там можно было принять вторую смену. Возврат денежных средств будет произведен в полном объеме за дни, которые не были использованы детьми по время отдыха", - добавили в пресс-службе.

Губернатор также поручил дополнительно проверить качество продукции, поставляемой во все оздоровительные детские лагеря региона.