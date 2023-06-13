Мишустин поздравил кабмин с Днем России

Премьер-министр РФ выразил уверенность в преодолении всех трудностей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил членов правительства с Днем России и выразил уверенность, что сообща удастся преодолеть все трудности, стоящие на пути развития страны.

"Хочу поздравить вас с прошедшим праздником, с Днем России, еще раз", - сказал он, открывая заседание правительства.

Мишустин подчеркнул, что 12 июня - это "очень важная дата единения всех граждан". "Всех, кто ценит нашу историю, культуру, кто готов работать для благополучия России и каждый день защищать ее интересы", - сказал он.

"Уверен, вместе мы преодолеем любые трудности ради наших людей и ради развития нашей Родины", - подытожил глава кабмина.