В ВОЗ предупредили об угрозе устойчивых к лекарствам бактерий для 5 млн жизней к 2030 году

Во Всемирной организации здравоохранения призвали к укреплению национальных систем эпидемиологического надзора, а также сокращению случаев ненадлежащего использования антимикробных средств

ЖЕНЕВА, 13 июня. /ТАСС/. Жизни более 5 млн человек в западной части Тихого океана окажутся к 2030 году под угрозой из-за устойчивых к лекарствам бактериальных инфекций. С таким прогнозом выступили авторы доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованного во вторник.

Как отмечается в документе, "тихая пандемия" инфекций, устойчивых к противомикробным препаратам (УПП), ставит под угрозу безопасность и здоровье людей, а также угрожает развитию здравоохранения в регионе.

"В XXI веке жизнь людей не должна укорачиваться из-за распространяющихся инфекций, которые становятся устойчивыми к доступным методам лечения", - заявила Жужанна Якаб, исполняющая обязанности директора департамента ВОЗ в регионе. Она также подчеркнула необходимость укрепления национальных систем эпидемиологического надзора, сокращения случаев ненадлежащего использования антимикробных средств.

УПП возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты со временем адаптируются и перестают реагировать на лекарства, что затрудняет лечение инфекций и увеличивает риск новых заражений. Антибиотики и другие противомикробные препараты становятся неэффективными, а лечение инфекций становится все более затруднительным и дорогостоящим. В докладе говорится, что в период с 2020 по 2030 год борьба с УПП обойдется региону примерно в $148 млрд.