Работники железнодорожного транспорта смогут проходить медосмотры дистанционно

При этом минимум дважды в год они будут очно проходить химико-токсикологические исследования на наличие наркотических и психотропных веществ в организме

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит возможность дистанционных медицинских осмотров работников железнодорожного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По ранее действовавшим правилам работники, чья деятельность непосредственно связана с движением поездов и маневровой работой, проходили обязательные предрейсовые и предсменные медосмотры. Новый закон устанавливает обязанность проходить также послерейсовые и послесменные медосмотры. При этом "допускается проведение в медицинских организациях <...> осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья", говорится в документе.

Дистанционные осмотры не будут проводить в отношении выполняющих работы, непосредственно связанные с управлением железнодорожным подвижным составом, осуществляющим перевозку пассажиров или опасных грузов.

Работники, проходящие медосмотры дистанционно, указано в законе, минимум дважды в год будут очно проходить химико-токсикологические исследования на наличие наркотических и психотропных веществ в организме.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время существует проблема проведения осмотров работников на отдаленных станциях и на перегонах, где отсутствуют медицинские организации и нет возможности организовать проведение осмотров силами врачей.

Закон вступает в силу с 1 сентября нынешнего года.