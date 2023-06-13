13 июня, 12:18

Дела криминальных авторитетов вывели из-под юрисдикции суда присяжных

Ожидается, что новые нормы позволят создать дополнительные гарантии безопасности участников судопроизводства и обеспечат вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий из компетенции суда присяжных рассмотрение уголовных дел в отношении криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечали авторы инициативы, необходимость принятия закона была обусловлена тем, что рассмотрение судом присяжных уголовных дел в отношении криминальных авторитетов не в полной мере учитывает специфику таких преступлений. Так, при рассмотрении подобных дел возникает необходимость обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая заседателей, а юридические особенности соответствующих преступлений требуют высокопрофессиональной правовой оценки.

Новые нормы, как ожидается, позволят создать дополнительные гарантии безопасности участников судопроизводства и обеспечат вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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