Дела криминальных авторитетов вывели из-под юрисдикции суда присяжных

Ожидается, что новые нормы позволят создать дополнительные гарантии безопасности участников судопроизводства и обеспечат вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий из компетенции суда присяжных рассмотрение уголовных дел в отношении криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечали авторы инициативы, необходимость принятия закона была обусловлена тем, что рассмотрение судом присяжных уголовных дел в отношении криминальных авторитетов не в полной мере учитывает специфику таких преступлений. Так, при рассмотрении подобных дел возникает необходимость обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая заседателей, а юридические особенности соответствующих преступлений требуют высокопрофессиональной правовой оценки.

Новые нормы, как ожидается, позволят создать дополнительные гарантии безопасности участников судопроизводства и обеспечат вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.