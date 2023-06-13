В Москве одобрили для эксплуатации девять зон отдыха с купанием

В рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания специалисты выполнили свыше 5 тыс. исследований

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Девять зон отдыха с купанием в Москве были одобрены специалистами. Об этом во вторник сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"С начала весенне-летнего сезона управление Роспотребнадзора по Москве контролирует ход подготовки и обеспечение безопасности факторов среды обитания для здоровья человека зон отдыха, в том числе на водных объектах. <…> По состоянию приняты в эксплуатацию девять зон отдыха с купанием: Путяевский пруд №1 (ВАО), пляж "Динамо" (САО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО), Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), Черное озеро (ЗелАО)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания по состоянию специалисты отобрали 444 пробы воды купальных водоемов и 448 проб песка для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Выполнено 5 467 исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Всего к приему в летний сезон 2023 года предъявлено 12 зон отдыха с купанием. Зона отдыха с купанием "Озеро Белое" на востоке Москвы закрыта на реконструкцию. Три зоны отдыха: Левобережье, Головинские пруды, Большой Садовый пруд приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания, в связи с несоответствием качества воды водоемов. Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоемах зон отдыха будет разрешено.

"Также на территории города в летнем сезоне 2023 года будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. Такие зоны отдыха имеют пляжную полосу. <…> Вместе с тем, купание в водоемах таких зон отдыха запрещено. Основной причиной этого является несоответствие качества воды по основным санитарно-химическим и микробиологическим показателям, которые не позволяют аттестовать такую зону отдыха для купания. 38 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей", - уточнили в ведомстве.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в зонах отдыха находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.