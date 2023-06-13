13 июня, 12:27

Украинский суд отклонил иск УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Суд на Украине отклонил иск канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к государственному музею-заповеднику "Киево-Печерская лавра" об устранении препятствий монахам для совершения богослужений. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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По его данным, слушание по существу дела состоялось 13 июня в Хозяйственном суде Киева."Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Министр культуры сообщил, что представители монастыря Киево-Печерской лавры канонической УПЦ не прибыли на заседание и подали ходатайство о перенесении слушаний, которое было отклонено судом как необоснованное. 

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