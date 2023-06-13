На ВДНХ стартует новый образовательный цикл "Немые фильмы с саундтреками от Петра Термена"

Участие в мероприятии бесплатное

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новый образовательный цикл "Немые фильмы с саундтреками от Петра Термена" стартует на ВДНХ в Москве. Цикл откроет показ кинокартины "Аэлита" 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"В центре "Космонавтика и авиация" 18 июня на ВДНХ один из ведущих исполнителей на терменвоксе создаст живое музыкальное сопровождение для легендарного советского кинофильма "Аэлита". С этого мероприятия на выставке начнется новый образовательный цикл "Немые фильмы с саундтреками от Петра Термена" в рамках проекта "Знание. ВДНХ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Аэлита" - классический советский немой художественный фильм Якова Протазанова, экранизация одноименного фантастического романа Алексея Толстого. Первый показ состоялся в 1924 году. Российский космонавт Алексей Леонов сравнивал терменвокс со звучанием космоса, американский астронавт Нил Армстронг слушал записи с этим инструментом во время полета на Луну, а отечественный мыслитель и философ Николай Рерих называл терменвокс "музыкой сфер".

Показ фильма пройдет в конгресс-центре, вход в него расположен с обратной стороны павильона "Космос". Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

"Следующие мероприятия цикла с участием Петра Термена пройдут 16 сентября (фильм "Путешествие на Луну"), 6 октября ("Путешествие на Марс") и 8 марта 2024 года (кинокартина "Женщина на Луне"). Обо всех мероприятиях проекта "Знание. ВДНХ" можно узнать на сайте", - пояснили в пресс-службе.