Около 700 человек проверили свое здоровье в выходные в парках Подмосковья

Бригады врачей работали в 20 городских округах

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Около 700 жителей Московской области в минувшие выходные проверили состояние своего организма в рамках акции "Проверь здоровье в парке". Бригады врачей работали в 20 городских округах, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава региона.

"За прошедшие выходные почти 700 человек проверили свое здоровье в парках Московской области. Удобно, что результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве отметили, что в прошедшие выходные бригады врачей работали в 20 городских округах - Дмитрове, Мытищах, Солнечногорске и других.

В рамках акции жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования, добавили в Минздраве.