Добровольцев - участников СВО смогут хоронить на воинских кладбищах

Речь идет о гражданах, служащих в добровольческих формированиях или заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ в выполнении их задач

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий хоронить на воинских кладбищах добровольцев, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован.

Речь идет о гражданах, служащих в добровольческих формированиях или заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ в выполнении их задач. Норма распространяется на всех, кто присоединялся к СВО в качестве добровольца начиная с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, как ранее отмечали в Думе, документ направлен на сохранение исторической памяти.