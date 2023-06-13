13 июня, 13:04
Военная операция на Украине

Добровольцев - участников СВО смогут хоронить на воинских кладбищах

Речь идет о гражданах, служащих в добровольческих формированиях или заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ в выполнении их задач

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий хоронить на воинских кладбищах добровольцев, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован.

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Речь идет о гражданах, служащих в добровольческих формированиях или заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ в выполнении их задач. Норма распространяется на всех, кто присоединялся к СВО в качестве добровольца начиная с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, как ранее отмечали в Думе, документ направлен на сохранение исторической памяти. 

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