В Калужскую область направят свыше 3,2 млрд рублей на развитие сферы образования

В 2023 году будет создано более 3,8 тыс. ученических мест

КАЛУГА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Калужской области направят на развитие сферы образования, в том числе на строительство новых школ более 3,2 млрд рублей. В 2023 году будет создано более 3,8 тыс. мест в школах, сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"На финансирование мероприятий национального проекта "Образование" в Калужской области в этом году будет направлено свыше 3 млрд 226 млн рублей. Из них свыше 1 млрд 114 млн рублей - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве образования и науки региона, примерно 4 млрд рублей было направлено в прошлом году на эти цели. В 2023 году будет создано более 3,8 тыс. ученических мест. К концу года в регионе построят четыре школы, а также начнут строить три школы.

"Кроме того, мы планомерно сокращаем двухсменный режим обучения. Сейчас во вторую смену в регионе обучается чуть более 5% школьников (среднероссийский показатель - 15,5%)", - передает пресс-служба слова министра образования и науки региона Александра Аникеева.

В Калуге на улице Ермоловской построили школу на 1,3 тыс. мест. Кроме этого, в 2023 году введут в эксплуатацию школы в Обнинске и в Калуге вместительностью более чем 1,1 тыс. мест. В 24 сельских школах области и школах малых городов планируется открыть "Точки роста", будет создан детский технопарк "Кванториум" в Малоярославце. Планируется создать более 4,8 тыс. мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ, добавили в пресс-службе.