Путин подписал закон, регулирующий оборот оружия в новых регионах России

Документ позволяет проживающим в этих регионах гражданам РФ до 1 января 2026 года хранить, носить и использовать свое оружие и патроны к нему на основании разрешений, которые были выданы ранее органами внутренних дел Украины или Донецкой и Луганской народных республик

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует оборот оружия в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ опубликован.

Предусматривается, что до 1 января 2026 года жители новых регионов - граждане РФ - смогут хранить, носить и использовать свое оружие и патроны к нему на основании разрешений, которые были выданы ранее органами внутренних дел Украины или Донецкой и Луганской народных республик. Однако приобретать новое оружие и патроны к нему по таким документам запрещено.

В течение года со дня вступления закона в силу граждане обязаны обратиться в территориальные органы Росгвардии за заменой разрешений на российские. До 2026 года переоформление будет бесплатным.

Кроме того, стаж владения огнестрельным длинноствольным оружием на основании ранее выданных разрешений будет засчитываться в соответствии с законом РФ "Об оружии". Если у жителей новых регионов количество имеющегося оружия превышает установленные российским законодательством нормы, они смогут с 1 июля 2024 года хранить его, получив лицензию на коллекционирование оружия. Проходить для этого медицинское освидетельствование до 1 января 2026 года не требуется. При этом оружие и патроны, которые не могут принадлежать гражданам и юридическим лицам на основании российского законодательства, должны быть сданы не позднее года со дня вступления закона в силу. Владелец получит компенсацию. Возмещать стоимость добровольно сданного оружия будут за счет бюджетов новых регионов.

Боеприпасы, находящиеся в собственности иностранных граждан, нужно в течение 30 дней вывезти за пределы РФ либо добровольно сдать. При неисполнении требований их будут изымать - как у иностранцев, так и у граждан РФ.

Согласно закону, россияне, владеющие боевым огнестрельным оружием, в течение 60 дней после отмены военного положения, но не позднее 1 января 2026 года, могут передать его юридическим лицам с соответствующей лицензией либо в государственную военизированную организацию для производства гражданского огнестрельного оружия. С 20 октября прошлого года военное положение введено в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.