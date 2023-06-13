В России с 1 сентября преподавание истории пойдет по обновленному стандарту

Программа обновленного курса готова, сообщили в Минобрнауки

ЕРЕВАН, 13 июня. /ТАСС/. Программа обновленного курса по истории готова и с 1 сентября вступит в силу для преподавания по всей России. Об этом во вторник сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

"Программа готова, соответствующая концепция утверждена экспертным советом по развитию исторического образования при министерстве науки и высшего образования, разработаны и утверждены методические рекомендации. Сейчас по всей стране проходят курсы повышения квалификации преподавателей истории. С 1 сентября новые правила вступят в силу и преподавание истории пойдет по обновленному стандарту", - сказал Могилевский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о старте пилотного проекта по реформе высшего образования в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести вузах страны. Он будет реализован в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете. Они должны до 30 июня разработать и утвердить соответствующие образовательные стандарты и требования, а также программы высшего образования и аспирантуры.

Согласно документу, в новой системе устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки.