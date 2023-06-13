Как в России менялась ответственность за жестокое обращение с животными

Новый закон вводит различные штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, жестокое обращение с ними, несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и другое

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июня 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф до 30 тыс. рублей за выброшенных домашних животных. Также штраф до 200 тыс. рублей может быть наложен на владельцев животных, нанесших вред здоровью людей. Новые нормы предусматривают ответственность за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными, в том числе в приютах, зоопарках и при проведении культурно-зрелищных мероприятий. Закон опубликован.

История

Впервые ответственность за жестокое обращение с животными была введена в "Русской правде" - сборнике правовых норм Киевской Руси, составленном в XI-XII веках. Согласно документу, умышленно зарезавший чужого коня или скотину обязан был заплатить 12 гривен и возместить убытки хозяину. В Соборном уложении 1649 года сразу целая статья касалась ответственности за убийство конкретного вида животного - собаки, а также ответственности хозяина за увечья, которые могут нанести принадлежавшие ему собака, корова, бык, козел или баран.

Уголовная ответственность для военных за избиение животных как самостоятельное преступное деяние (а не способ совершения имущественного преступления) была закреплена в ст. 90 "Артикула воинского" (1715) царя Петра I.

В пришедших на смену петровскому военному законодательству нормативных актах (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года; Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года; Уголовное уложение 1903 года) за нарушение правил обращения с животными уголовная ответственность не предусматривалась.

Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 года рассматривал животных как имущество. Однако за умышленную порчу выданных военнослужащему для служебного употребления "оружия, патронов и лошади" (ст. 207) предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года в мирное время и трех лет в военное время. Эту норму можно считать шагом в сторону защиты служебных животных. Ст. 79.1 УК РСФСР 1926 года устанавливала уголовную ответственность за "хищнический убой и умышленное изувечение скота, а также подстрекательство к этому других лиц с целью подрыва коллективизации сельского хозяйства" и наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с высылкой или без нее.

В современном виде ответственность за жестокое обращение с животными впервые была введена в 1988 году в виде поправок в КоАП РСФСР (где появилась ст. 102.1) и УК РСФСР 1960 года (ст. 230.1). Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а также истязание животных влекло за собой административную ответственность (предупреждение или штраф в размере до 50 рублей). Если лицо, к которому применялась эта административная мера, в течение года совершало те же деяния, наступала уголовная ответственность с наказанием в виде исправительных работ на срок до шести месяцев или штраф до 100 рублей.

Соответствующая ст. 245 сохранилась в УК РФ 1996 года. Согласно его действующей редакции, жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных целей, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

При принятии КоАП РФ в 2002 году он не предусматривал административную ответственность за жестокое обращение с животными. Несколько субъектов РФ в 2000-2020-х годах ввели административную ответственность на региональном уровне - как за жестокое обращение (в т. ч. не повлекшее гибели или увечья животного), так и за повредившее здоровью животного содержание или транспортировку. В Санкт-Петербурге установлена ответственность в том числе за публичные призывы или публичное оправдание жестокого обращения с животными (до 5 тыс. рублей для граждан и до 50 тыс. рублей для юрлиц), в Ханты-Мансийском автономном округе штрафуют за самовыгул собак (до 3 тыс. рублей), а в Москве введена ответственность за проведение боев животных (до 30 тыс. рублей для юрлиц).

Современное состояние

27 декабря 2018 года был принят федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Он установил основные и специальные требования в области защиты прав животных.

15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. Внесенные после общероссийского голосования 1 июля 2020 года поправки устанавливают, что правительство РФ "осуществляет меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным".

По сообщению Генпрокуратуры РФ, проведенные в 2020 году масштабные прокурорские проверки показали недостаточность мер, принимавшихся органами власти в регионах для реализации норм закона об ответственном обращении с животными. В половине регионов страны были устранены противоречия закону, содержавшиеся в региональных и муниципальных правовых актах. Прокуратура в течение 2020 года пресекла свыше 9,2 тыс. нарушений законодательства в сфере защиты животных.

Закон о поправках в КоАП РФ

15 июля 2021 года глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (оба - представители фракции "Единая Россия") внесли в Госдуму проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В документе предлагалось ввести для граждан, должностных лиц и юридических лиц штрафы, в частности, за оставление животных без владельца, жестокое обращение с животными (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния) и другое. Комментируя законопроект, Павел Крашенинников выразил уверенность, что его принятие "повысит эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными". Первое чтение состоялось 21 декабря 2021 года. Ко второму чтению документ был доработан с учетом предложений рабочей группы Госдумы. Так, в новой редакции появился штраф за обращение с животными, которое повлекло причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу. Как уточнял Владимир Бурматов, в эту категорию попадают в том числе "штрафы за покусы животных на самовыгуле".

23 мая 2023 года законопроект был принят нижней палатой во втором и третьем чтениях, 7 июня - одобрен Советом Федерации.

Документ вводит различные штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, жестокое обращение с ними, несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и другое. Самые низкие штрафы предусмотрены для граждан за оставление животного без владельца (до 3 тыс. рублей), самые высокие (до 200 тыс. рублей) - для юридических лиц за содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии. Столь же высокий штраф - до 200 тыс. рублей - грозит юрлицам, если находящееся у них на содержании животное покусает граждан.