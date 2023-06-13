График поездов Горьковского направления МЖД изменится 14-30 июня

Такая мера связана с переустройством станции Москва-Пассажирская-Курская для формирования сквозного движения от ветви Каланчевская-Курский вокзал до станции Железнодорожная

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне для подготовительных работ по формированию сквозного движения от Каланчевской до Железнодорожной будущего МЦД-4. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"С 14 по 30 июня на Горьковском направлении Московской железной дороги изменится расписание пригородных поездов в связи с путевым переустройством станции Москва-Пассажирская-Курская для дальнейшего формирования сквозного движения от соединительной ветви Каланчевская-Курский вокзал до конечной станции Железнодорожная", - значится в сообщении.

Ранее на Горьковском направлении, на участке от Курского вокзала до станции Нижегородская, железнодорожники завершили строительство и переключили движение поездов на путепровод через Нижнюю Сыромятническую улицу и мост через реку Яуза. Это позволит организовать движение поездов Горьковского направления, а также дальнего следования с учетом увеличения количества электричек после запуска МЦД-4.

"В связи с работами на станции Москва-Пассажирская-Курская с 14 по 30 июня внесены существенные корректировки в расписание движения поездов. Обращаем внимание пассажиров, что часть поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Ольгино, Железнодорожная, Фрязево, Ногинск, Павловский Посад, Электрогорск и Крутое выведут из расписания, также увеличатся интервалы движения между электричками. Некоторые электропоезда проследуют без остановки на станции Железнодорожная", - уточнили в пресс-службе.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Запуск МЦД-4 запланирован ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября.